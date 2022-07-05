嘉縣6業者水產品通過BAP國際認證 首波外銷加拿大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）嘉義縣6家水產養殖與加工業者5月取得BAP認證打開國際市場，今天舉辦首波外銷封櫃啟航儀式，將4噸鯛魚片外銷加拿大，縣府指出，嘉義水產品未來將出現在美、加、日、韓賣場。

農委會漁業署副署長林國平與嘉義縣長翁章梁今天到義竹鄉東晟水產公司參加獲得BAP國際認證（最佳水產養殖規範，Best Aquaculture Practices）4噸鯛魚片外銷加拿大封櫃啟航儀式，與6家取得認證業者一起見證。

林國平致詞表示，目前全球通過BAP驗證區域涵蓋40多個國家與地區，由於BAP對水產品生產要求嚴謹，成為全球水產品通路銷售重要指標，此次6家業者獲得認證，相信嘉義縣已經準備好將水產品外銷至全世界。

翁章梁接受媒體聯訪表示，縣府近年積極輔導養殖及加工業者取得國際驗證，取得BAP國際認證等於拿到國際通關密碼，嘉義養殖水產品將會陸續外銷美、加、日、韓等國。嘉縣將成立水產加值園區，讓水產品加工更細緻、更符合國際需求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

東晟水產公司總經理葉哲維告訴中央社記者，這次通過BAP驗證的業者包括東晟水產公司、養殖戶邱經堯、鍾秀琴、陳泓碩、陳玉芬及陳宏炫，驗證養殖面積近15公頃。他們的加工產品在國內好市多（Costco）也買得到，未來目標是讓全世界Costco賣場都可買到嘉義的優質水產。

農業處指出，BAP國際驗證是全球知名及廣泛的水產品驗證，從食品安全、社會責任、環境保護、動物健康福利與可追溯性等層面著手，全部稽核項目186個，要通過驗證不容易。（編輯：郭諭儒）1110705