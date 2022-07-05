安南區推動社會宅 南市啟動都計變更

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）為照顧青年及弱勢族群居住需求，南市府攜手中央推動社會住宅建設。規劃「文小82」國小學校用地作為社會住宅興辦基地，在完成都市計畫變更程序可提逾千戶社會宅。

台南市政府今天表示，內政部選定安南區東北側和順寮區段徵收區「文小82」國小學校用地（2.26公頃）作為社會住宅興辦基地，由都市發展局協助辦理都市計畫變更為社福用地。

利用閒置及區位良好市有土地興建示範性社會住宅，可提供剛成家的青年人口、年長者、弱勢族群能租賃舒適合宜居住空間。另外，配合教育局對於安南區東和里和順寮地區國小、國中學校用地規劃，將鄰近「文中76」國中學校用地（3.5公頃）變更為國中小用地，以使學校用地能因應當地就學需求更有效利用。

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都發局長莊德樑表示，依國家住宅及都市更新中心規劃可再提供台南公宅逾千戶。在完成都市計畫變更程序後，將由國家住宅及都市更新中心興辦社會住宅。

都發局新聞稿表示，全案都市計畫變更自6月17日起在安南區公所及市府公開展覽30天，並將於明天下午2時30分於安南區東和里活動中心舉辦說明會，蒐集地方民意。後續將提送各級都市計畫委員會審議。（編輯：孫承武）1110705