台糖釋出79公頃傳統領域土地 供花蓮原民租用

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（中央社記者張祈花蓮縣5日電）台糖公司經多年協商，同意釋出花蓮79公頃傳統領域土地優先提供當地原住民族使用，今天舉行花蓮鳳林鎮6部落簽署意願書儀式，將以低於市價租金，優先供部落租地使用。

台糖公司今天下午舉行「台糖公司花東區處與部落示範共同合作使用土地意願書」簽約儀式，由原民會經濟發展處長宋麗茹、國民黨立委廖國棟、台糖公司代表與鳳信部落、山興部落、中興部落、大榮部落、長橋部落及森榮部落等部落頭目共同簽署。

廖國棟指出，歷經多年爭取，台糖公司承諾釋出花蓮、台東3處共117公頃傳統領域土地優先給當地原住民使用，是台糖首例，未來將持續爭取釋出更多傳統領域土地。

廖國棟表示，台東10餘公頃土地已於3年前提供加路蘭部落使用，今天簽署鳳林鎮意願書，由台糖提供79公頃傳統領域土地給當地6部落優先使用；目前還有光復鄉23公頃土地仍在協商中。

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台糖公司花東區處經理楊長昇指出，79公頃土地現為造林用地，承租族人可選擇養蜂、林下放牧或中種植椴木香菇等利用方式，台糖以低於市價租金提供當地族人使用，以林下放牧為例，每年租金僅新台幣2500元，合約年限2年，族人可優先續約。

長橋部落頭目鄭來生會後接受媒體聯訪指出，6部落共同合作向台糖承租土地，會趁8月豐年祭舉辦期間，由各部落向族人開會討論如何使用，期盼這樣的合作能吸引年輕人返鄉投入。（編輯：黃世雅）1110705