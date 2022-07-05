蔡其昌爭取千萬 改善大甲、神岡校園跑道運動器材

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市大甲區順天國小操場跑道的PU鋪面破損嚴重，而體育重點學校神岡高工盼汰除老舊不佳器材，立法院副院長蔡其昌今天會勘，爭取千萬經費，將改善跑道、增設運動器材。

蔡其昌今天邀集教育部體育署人員及台中市議員施志昌、蕭隆澤、周永鴻等人，分別前往大甲區順天國小、神岡高工會勘；順天國小操場跑道因年久失修，操場跑道已隆起、龜裂，PU鋪面破損嚴重，師生上課時險象環生。

神岡高工為提供學生及體育團隊在雨天上課可進行室內體育課程增進學習效果，擬將設備老舊功能不佳的器具予以汰除，增設重訓器材及設備，提升學校教學品質。

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蔡其昌表示，順天國小跑道除了學校師生在用，附近居民也有使用需求，除讓孩子有安全上課環境外，也提倡全民運動風氣；神岡高工是體育發展重點學校，對於體育器材跟相關設施的需求，會相較於其他學校來得多，將盡力協助學校改善。

教育部體育署學校體育組長蔡忠益表示，此次計畫總經費約新台幣1826萬元，將進行大甲順天國小合成橡膠跑道整建、跳遠場及沙坑整建、既有排水溝修復等項目；神岡高工體育設備及器材購置。（編輯：陳仁華）1110705