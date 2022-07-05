高雄市設Novavax社區接種站 11、12日開打

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）全球Omicron BA.4、BA.5亞型變種病毒疫情升溫，醫師表示，預測早晚會進入社區，打疫苗仍是最有效防治方法。高雄市長陳其邁表示，將於11、12日設接種站施打Novavax，今晚開放預約。

高市府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，邀高雄長庚紀念醫院副院長林孟志說明Omicron BA.4、BA.5病毒的特性及防範措施。林孟志表示，台灣社區目前尚未發現BA.4、BA.5，但預測早晚會進入社區。

林孟志指出，BA.4、BA.5傳染力和免疫逃脫機率都更高，主要症狀也是疲倦、無力、咳嗽、發燒等，但與BA.1、BA.2相比，患者呼吸困難增加3倍、噁心嘔吐增2.5倍，不過重症、致死率與BA.1、BA.2差不多。

林孟志表示，即使感染過BA.1、BA.2，還是有機會再感染BA.4、BA.5，完整接種疫苗仍是最有效的防治方法，可降低傳染力和嚴重程度。

高雄市長陳其邁說，整體疫情持續緩降，會重新調整醫療及防疫人員人力配置，慢慢恢復常規作息，但會針對偏鄉特別考量照顧，如持續提供夜間看診服務等。

陳其邁表示，高雄市將於11、12日於捷運左營站、美麗島站穹頂大廳、三多商圈站設置Novavax疫苗接種站，針對18歲以上者施打第1至第4劑疫苗，今天晚上8時起開放預約施打。

此外，6個月至5歲幼兒也即將施打疫苗，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，屆時會延續一貫作法，在社區接種站和醫療院所同步施打。

潘炤穎說，扣除境外移入、重複通報的轉銜案例，高雄市今天新增4178例本土確診個案，盛行率16.39%，持續呈緩降趨勢。（編輯：黃世雅）1110705