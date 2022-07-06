更多編輯台推薦新聞：
英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術
國際

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪
運動

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌
生活

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌

台版捍衛戰士 前空軍副司令憶飛越中央山脈練炸射「生死10分鐘」
政治

台版捍衛戰士 前空軍副司令憶飛越中央山脈練炸射「生死10分鐘」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台南醫護防疫工作吃重 酪農企業贈乳品慰勞

2022/7/6 12:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情近日有減緩趨勢，但各醫院醫護工作量仍很大，佳里奇美醫院今天獲酪農企業捐贈口罩及自家生產的牛乳產品，將用來照顧第一線人員。

佳里奇美醫院今天獲佳里區在地酪農禾香實業贈送物資一批，除了2000多份通過認證的醫療級口罩外，還有30箱保久乳品「活性硒牛乳」，由院長周偉倪代表接受。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

周偉倪表示，醫護人員在疫情期間除了為民眾健康把關，同時要保護自己身體，醫院配合政府政策，隨時調整作業流程，讓民眾在第一時間能獲得最優質醫療處置，當然也希望民眾多給予醫護人員鼓勵、加油。

周偉倪說，近期疫情雖漸趨緩，但許多民眾憂心未減，醫護人員工作量及體能耗損仍然很大，感謝在地企業的愛心，將把獲贈的乳品用來為醫護人員補充營養，口罩則是不可或缺的防疫物資，都有助醫院維持優質服務量能。（編輯：李亨山）1110706

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族