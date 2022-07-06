台南醫護防疫工作吃重 酪農企業贈乳品慰勞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情近日有減緩趨勢，但各醫院醫護工作量仍很大，佳里奇美醫院今天獲酪農企業捐贈口罩及自家生產的牛乳產品，將用來照顧第一線人員。

佳里奇美醫院今天獲佳里區在地酪農禾香實業贈送物資一批，除了2000多份通過認證的醫療級口罩外，還有30箱保久乳品「活性硒牛乳」，由院長周偉倪代表接受。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

周偉倪表示，醫護人員在疫情期間除了為民眾健康把關，同時要保護自己身體，醫院配合政府政策，隨時調整作業流程，讓民眾在第一時間能獲得最優質醫療處置，當然也希望民眾多給予醫護人員鼓勵、加油。

周偉倪說，近期疫情雖漸趨緩，但許多民眾憂心未減，醫護人員工作量及體能耗損仍然很大，感謝在地企業的愛心，將把獲贈的乳品用來為醫護人員補充營養，口罩則是不可或缺的防疫物資，都有助醫院維持優質服務量能。（編輯：李亨山）1110706