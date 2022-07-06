高雄海寶飯店看好未來發展 15日重新開張

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）深耕高雄宴會市場多年的海寶國際大飯店，去年9月因疫情暫停營業，今天宣布因看好高雄未來經濟發展，將於15日重新開張，並推出預訂宴席「訂十送一」優惠到8月底，吸引顧客回籠。

海寶國際大飯店今天發布訊息表示，雖遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響於去年9月暫停營業，基於相信高雄，仍看好高雄未來經濟發展，雖仍處於疫情下，仍決定於15日重新出發，以全新樣態，再次開業服務。

海寶國際大飯店表示，深耕高雄宴會市場18年，深刻了解到在過去2年裡，在大環境受疫情衝擊下，許多新婚佳偶被迫只能進行戶口登記，除無法宴客，也無法與親朋好友分享喜悅，成為遺憾。

海寶國際大飯店指出，有鑑於此，重新開業後，將推出「圓夢專宴」優惠專案，即日起至8月底，任何新人或工商團體預訂宴席，可享「訂十送一」優惠，不限宴會日期，也不限宴會金額，一律預訂十桌就送一桌。

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海寶國際大飯店並指，為迎接即將到來的父親節及支持政府政策，鼓勵高雄市民打滿3劑COVID-19疫苗，10月底前，凡消費包廂桌菜，只要出示打滿3劑疫苗記錄的小黃卡，除贈送果汁暢飲，所有消費一律88折。

海寶國際大飯店單一宴會場地最高可容納110桌，有2樓層高的挑高宴會場地、520吋大型液晶螢幕、歐式水晶吊燈及大理石柱及全新裝潢宴客包廂等。（編輯：謝雅竹）1110706