促到院前緊急救護數位轉型 北市消邀專家交流

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（中央社記者黃麗芸台北7日電）為促進到院前緊急救護邁向數位轉型，台北市消防局今天邀請國內外專家出席未來發展策略會議進行交流，新加坡民防醫療部醫療官也藉視訊方式，分享新加坡數位轉型經驗。

消防局今天在台北市災害應變中心舉辦「2022年到院前緊急醫療救護工作未來發展策略會議」，並邀請國內外學者專家共同分享、交流相關經驗。

台灣大學管理學院副院長黃崇興現場傳授COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後數位轉型因應對策；衛生福利部醫事司長劉越萍也分享如何建置「救急救難一站通」，數位串聯緊急醫療救護到院前與到院後資料，進而品質改善策略。

新加坡民防醫療部醫療官也透過視訊方式，分享新加坡的數位轉型經驗。

消防局透過新聞稿表示，緊急醫療救護服務系統是民眾遭遇緊急傷病患的第一道防線，也是進步、安全都市的象徵，透過專家學者的經驗分享，並攜手醫療顧問委員會委員及醫療指導醫師等急診醫師群的腦力激盪，訂定台北市緊急醫療服務（EMS）未來發展策略藍圖。

同時，未來透過數位科技的導入，串聯院前與院後資料，透過人工智慧與大數據分析，檢視弱點，朝高品質EMS系統發展，進而提高到院前心肺功能停止患者（OHCA）的存活率。

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近年雖受疫情影響，消防局說，每年仍搶救超過百名OHCA患者康復出院，且自民國88年6月1日成立金鳳凰專責救護隊迄今，已搶救1339名OHCA患者康復出院，並順利回歸正常生活。

同時，將疑似腦中風、疑似心肌梗塞及重大創傷等3大急重症的緊急救護處置推向新的境界，不斷提升北市緊急醫療救護品質，邁向「亞洲第一、世界一流」的緊急救護及醫療水準。（編輯：李亨山）1110707