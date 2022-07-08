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疫情降溫 黃偉哲：台南力拚每天低於2000例

2022/7/8 17:12
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（中央社記者張榮祥台南8日電）台南市今天新增2417例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，台南市長黃偉哲表示，目前確診病例數下降趨勢明顯，台南市將力拚每天低於2000例。

黃偉哲今天下午在台南市COVID-19防疫記者會呼籲市民做好防疫，疫苗打滿，口罩戴好，讓Omicron BA.2疫情降溫，BA.5疫情不要擴散。他表示，目前確診病例數下降趨勢明顯，台南市將力拚每天低於2000例，全國每天也要低於3萬例。

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台南市政府衛生局專門委員蔡玲珊表示，台南市今年累計確診27萬3788人，全年齡累計確診百分比14.78%，其中25萬5791人解除隔離，1萬7997人隔離中。

另外，台南市提供Novavax免預約接種服務，7月9日在台南市立圖書館永康新總館，及白河、東山、官田、佳里、學甲、西港、七股、將軍、新化、善化、新市、安定、楠西、仁德、歸仁、南、北、安南、中西等各區衛生所；7月10日在鹽水武廟宴會廳、玉井青果市場停車場、東區龍山社區活動中心，及後壁、麻豆、六甲、大內、山上、南化、龍崎等各區衛生所。（編輯：謝雅竹）1110708

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