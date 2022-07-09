議員批南港瓶蓋工廠營運不佳 北市府：加強宣傳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北9日電）台北市議員李明賢表示，南港瓶蓋工廠委外經營至今，營運狀況不佳，今年5月平均單日入園僅67人，要求檢討。台北市產業局今天指出，會告知營運單位調整、改善並持續加強宣傳。

國民黨台北市議員李明賢發布質詢資料指出，調閱資料發現，南港瓶蓋工廠從民國109年底委外經營至今，累積虧損達新台幣2659萬元；去年單日入園人數最高曾有上千人，今年5月平均單日入園僅67人，台北市政府未善盡輔導責任。

李明賢表示，南港瓶蓋工廠開幕後，營運單位依契約按月繳納房地使用費91萬1100元給北市府，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，市府也依市有不動產租金減免措施減免。

他指出，資料顯示南港瓶蓋工廠從開幕至今年5月止，虧損連連，今年每月虧損有百萬元，累積虧損達2659萬元；至於參觀人數，去年受到COVID-19疫情影響，入園人數不多，今年上半年維持營運，最低是5月份平均單日僅67人，要求北市府檢討。

對此，台北市政府產業發展局表示，南港瓶蓋工廠是由財政部國有財產署撥用歷史建物，經整修後透過公開招標，由集思國際會議顧問公司取得使用管理權，命名為「瓶蓋工廠台北製造所」在109年12月5日開幕。

產業局指出，南港瓶蓋工廠開幕至今，雖因COVID-19疫情影響營運等狀況，但營運單位在今年度已規劃推出各項展覽、職人講座等活動。

產業局表示，會持續協助營運單位改善、調整營運策略，以及督促規劃辦理各項體驗課程或展覽活動，提高空間使用效率，並加強南港瓶蓋工廠宣傳行銷及對接各方資源，盼讓瓶蓋工廠成為東區門戶計畫新亮點。（編輯：戴光育）1110709