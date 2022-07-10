台南原住民創意中心9月動工 安平將添亮點
2022/7/10 10:41（7/10 11:31 更新）
台南市政府計畫將位於安平區的原住民文化會館改建為原住民創意中心，預計9月動工，盼成為推廣原住民文化重要核心。（台南市工務局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月10日
（中央社記者楊思瑞台南10日電）南市府計畫將位於安平區的原住民文化會館改建為原住民創意中心，受阻多時的招標工程經減項發包後完成招標，預計9月動工，完工後可望與附近景點串聯成另一處景觀亮點。
台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，位於安平區札哈木原住民公園內的原住民文化會館，計畫改建為原住民創意中心，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、通膨等因素影響，工程招標一再受阻。
工務局指出，經台南市原住民族事務委員會同意減項發包後，新建工程於7日完成招標作業，預計9月開工，工期450個日曆天。
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工務局表示，工務局代辦「Tabe札哈木樂原」（原住民創意中心）新建工程，規劃1樓為原住民料理輕食區，2樓為原住民特色商店，3樓為特展室、視聽室、行政辦公室等，工程經費新台幣9200萬元，建築面積640平方公尺，總樓地板面積1612平方公尺，市府將爭取中央補助完成後續擴充設施。
工務局說明，Tabe札哈木樂原鄰近安平老街，附近還有大魚的祝福、港濱歷史公園特色遊戲場等景點，擁有地理特性及觀光優勢，發展目標為建立南台灣原住民拓銷通路據點，形塑屬於南台灣推廣原住民文化的重要核心。（編輯：陳仁華）1110710
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