台南原住民創意中心9月動工 安平將添亮點

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）南市府計畫將位於安平區的原住民文化會館改建為原住民創意中心，受阻多時的招標工程經減項發包後完成招標，預計9月動工，完工後可望與附近景點串聯成另一處景觀亮點。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，位於安平區札哈木原住民公園內的原住民文化會館，計畫改建為原住民創意中心，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、通膨等因素影響，工程招標一再受阻。

工務局指出，經台南市原住民族事務委員會同意減項發包後，新建工程於7日完成招標作業，預計9月開工，工期450個日曆天。

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工務局表示，工務局代辦「Tabe札哈木樂原」（原住民創意中心）新建工程，規劃1樓為原住民料理輕食區，2樓為原住民特色商店，3樓為特展室、視聽室、行政辦公室等，工程經費新台幣9200萬元，建築面積640平方公尺，總樓地板面積1612平方公尺，市府將爭取中央補助完成後續擴充設施。

工務局說明，Tabe札哈木樂原鄰近安平老街，附近還有大魚的祝福、港濱歷史公園特色遊戲場等景點，擁有地理特性及觀光優勢，發展目標為建立南台灣原住民拓銷通路據點，形塑屬於南台灣推廣原住民文化的重要核心。（編輯：陳仁華）1110710