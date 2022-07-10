澎湖疫情趨緩 累積確診案例以20至29歲最多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣10日電）澎湖縣政府今天公布COVID-19疫情新增114例確診案例，為近2個月的新低，不過新增1例死亡案例，目前累積確診9398例。

澎湖縣政府表示，新增1例死亡案例是53歲女性乳癌併發腦轉移術後長期臥床，6月23日確診，入住三總澎湖分院專責病房，因併發惡性高血鈣，7月2日不幸病逝，衛福部8日判定與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死因相關。

澎湖縣政府表示，今天新增的114例，其中2例中症，收治集中檢疫所與三總澎湖分院，其餘112例採居家照護。新增案例中，1例為外籍人士，2例為非澎湖籍，其餘111例為澎湖籍，五鄉一市中，其中以馬公市84例最多，七美鄉歸零。

縣政府指出，確診案例中，以40至49歲年齡層20人最多，年紀最小的為1歲女童，年紀最長的為95歲女性，2人均採居家照護。

澎湖縣政府今天也分析澎湖9000多名確診案例中，澎湖籍占95.8%，其中男性有4732例占51%，並以20至29歲1944人最多。

縣府表示，目前累積確診有9398例，收治個案有1057人，解隔或出院有8330人。（編輯：黃世雅）1110710