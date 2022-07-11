玉皇宮主委支持被喻拔樁成功 陳其邁：施政不分黨派

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）高雄市長陳其邁日前到三民區玉皇宮天公廟參拜，一向挺藍的玉皇宮主委許文良表示力挺他連任，被視為「拔樁」成功；陳其邁今天表示，施政不分黨派，市民關心的事，都會全力去做。

年底高雄市長選舉接近，陳其邁近日除安排視察市政建設的公開行程，私下也安排不少廟宇參拜行程。陳其邁上週到玉皇宮，一向挺藍的許文良親自接待，還找了不少國民黨籍里長一起座談，被外界視為陳其邁「拔樁」成功。

民進黨高市議員康裕成昨天在臉書（Facebook）表示，許文良還對陳其邁說，會號召「天公黨」大力支持陳其邁，也拜託現場的國民黨籍里長一起支持陳其邁。

一名親近陳其邁的綠營人士對中央社記者表示，陳其邁2018年選市長時，也未獲得許文良如此接待，這次不僅親自帶陳其邁到不對外開放的內殿參拜，也找了許多國民黨籍里長來座談，合影時還喊「陳其邁凍蒜！」

對此，陳其邁上午出席活動接受媒體聯訪時表示，施政不分黨派，根據民眾需求，會加速處理，希望迅速解決民眾問題，這是做事情的態度。

陳其邁說，多年來眷村道路管理權的問題，也由市府出面處理，只要議員或是里長、民眾有需求，「市民的事，就是我們的事，一定會全力來做」。（編輯：陳仁華）1110711