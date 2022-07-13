陳薇仲國門廣場辦說明會 基市府譴責：絕不容許

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）時代力量基隆市長提名人、基隆市議員陳薇仲今晚將在國門廣場舉辦市政說明會。基隆市政府發言人沈詠珮指出，未經申請予以嚴正譴責，絕不容許，現任議員也不能有特權。

陳薇仲原定今晚7時與國民黨基隆市長提名人謝國樑在基隆火車站南站1樓廣場自辦辯論會，因台鐵強烈反對破局，雙方決定辯論會延期。陳薇仲改於同一時間在國門廣場舉辦公開市政說明會，邀請市民參與，更歡迎指教建議。

對此，沈詠珮下午透過新聞稿表示，市民廣場、海洋廣場及國門廣場使用均須事先申請，且不得舉辦政治性活動，這是大家都知道的基本認識，這點也從來沒有破例過。

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沈詠珮指出，今天「某位市長參選人卻為了個人選舉造勢目的」，未經申請即預告要強行占用國門廣場，雖然是現任議員也不能有特權，為了搞選舉不擇手段，予以嚴正譴責，絕不容許。

陳薇仲對此透過新聞稿表示，今晚她仍會在原定時間帶著肥皂箱前往街講，主題是如何建立一個開放、友善、包容的城市，歡迎市府動用警力驅趕，讓各界看看基隆市政府的「民主進步」笑話。（編輯：戴光育）1110713