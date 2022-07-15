高雄舊市議會活化 盼成以文化歷史為底都更首例

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位於高雄市中正路的「高雄舊市議會」經多年閒置，市府啟動公辦都更暨招商，規劃融合改造新舊建物，延續既有建物歷史，也串接週遭金融新創產業，盼成首例以文化歷史為基底的都更。圖為示意圖。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月15日

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（中央社記者曾以寧高雄15日電）位於高雄中正路的「高雄舊市議會」經多年閒置，市府啟動公辦都更暨招商，規劃融合改造新舊建物，延續既有建物歷史，也串接週遭金融新創產業，盼成首例以文化歷史為基底的都更。

高雄舊市議會興建於1966年，位於中正路金融商辦區位，曾見證高雄市民主進程，但縣市合併後議會遷移至鳳山行政中心，代表高雄市地方自治史發展重要場域之一舊議會年久失修且閒置多年。

因建物具有南方建築特色，高雄舊議會於2020年登錄為歷史建築，高市府文化局並參考國外案例，採取創新觀念推動場域活化再生，運用都更政策工具，盼以公私協力、新舊融合來解決城市開發與歷史保存間矛盾困境，達到開發與保存雙贏、成就以文化歷史為基底的都更首例。

高雄市政府文化局今天舉辦說明會，向在地居民、議員、民團及潛在開發商說明園區未來改造構想，並表示預定下月正式送請高雄市都市計畫委員會進行相關劃定更新地區審議，規劃年底公告招商。

文化局長王文翠表示，中正路過去素有金融銀行產業大道美名，因應產業群集特性，舊市議會後方的高風大樓基地將釋出招商，改建為金融新創大樓，為強化社會公益面向，民間實施者除分回市府應有部分外，尚須額外回饋修復歷史建築及策劃展示等全額費用。

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文化局資料指出，公辦都更面積合計約1.07公頃，屬第三種商業區，可作辦公、住宿、商業、休閒、遊憩等複合使用；基地位於中正路辦公商務廊帶、中華自強商業軸線、中都三民居住核心及鹽埕愛河觀光帶等4大都市機能匯聚，且鄰近捷運站，區位良好，屬南高雄高開發潛力地段。

舊市議會改造修復規劃，文化局說明，將原貌保存入口前廣場，兼提供周邊居民舉辦活動、休憩；原封閉的議事廳空間則打破藩籬，改造為公民廣場，解放空間、落實民主自由精神；議會行政辦公廳建物產權仍屬市有，修復後將策辦理議政文史展覽，與周邊歷史博物館及勞工博物館，形成城市重要文史廊帶。（編輯：謝雅竹）1110715