蔣萬安：雙北公車應以不漲價為優先

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（中央社記者陳怡璇台北16日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安在臉書表示，雙北公車應以不漲價為優先，這是政府對綠運輸的決心，不該只是成本邏輯；台北市公運處則表示已收到業者提案，將與新北協調審議。

雙北公車運價與票價問題近日受關注。運價是公車業者要拿到的錢、票價則是市民搭乘時付的錢，運價和票價的差額由政府補貼。

台北市長柯文哲今天表示要調運價，否則業者會倒閉，但若票價凍漲，政府補貼必然增加，北市有路邊停車收費可以拿來用，但新北與周邊城市恐怕很吃力。

蔣萬安在臉書發文指出，雙北公車應以不漲價為優先，大眾運輸是政府對於綠運輸的態度跟決心，也保障弱勢市民行動自由的保障，不單只是成本的邏輯思維。

蔣萬安表示，用政策引導市民多使用大眾運輸工具，是一個現代化城市必須要做的功課，「我希望與新北市的侯市長保持緊密的聯繫與溝通，就票價及公車規劃做更深入的探討」。

台北市公共運輸處則表示，已經收到業者提的運價調整申請，因台北、新北為共同生活圈，業者路線也多跨雙北，會再與新北協商討論。（編輯：李亨山）1110716