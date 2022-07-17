腦麻女子路口賣沙琪瑪 民眾拍下轉貼加油打氣

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（中央社記者蘇木春台中17日電）高中教師蔡淇華日前於網路分享，在台中市一處路口發現1名腦麻女子販售沙琪瑪，吸引民眾轉貼加油打氣；女子的丈夫陳男表示，希望與妻子靠自己賺取收入，感謝大家的幫忙。

曾獲得師鐸獎並在台中任教的高中教師蔡淇華，日前在臉書發文表示，經過台中市南屯路與文心路口，看到1名患有腦性麻痺的女孩在路邊賣沙琪瑪，蔡淇華擔憂表示，這陣子不是大太陽，不然就是下大雨，呼籲民眾如果有路過，可以捧場買一些回家。

貼文中並附上照片，可見1名女子坐在輪椅上，前方並放置小矮桌販售沙琪瑪，並有白板寫著1個新台幣10元，貼文吸引許多網友留言「看了很不捨」、「支持掃攤加油」，並有許多網友將貼文分享。

女子的丈夫並在貼文下留言表示，這是他妻子的照片，他們最近搬家到南屯區，擺攤位子會再找，並留下外送電話。

他表示，他們有社會局與社福單位幫忙，但仍想靠自己賺取收入，便決定與妻子一同在路口擺攤，透過批購沙威瑪販賣，平時生意不好，但在網友分享後開始有民眾支持，感謝大家的幫忙。（編輯：卞金峰）1110717