邱美慧克服困境投入輪椅舞蹈 獲總統教育獎

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台北海洋科技大學邱美慧獲2022年總統教育獎，從小不良於行的她，仍積極投入輪椅舞蹈活動，也曾以手搖車環島，希望透過舞蹈等活動展現正能量，鼓舞和她一樣經歷的學子。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年7月16日

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（中央社記者陳至中台北16日電）2022年總統教育獎得主中，有許多人克服家庭經濟劣勢、自身病痛，在體育找到一片天。台北海洋科大學生邱美慧感染小兒麻痺，家中經濟困窘，但仍在輪椅舞蹈賽中屢屢奪牌。

教育部日前公告2022年總統教育獎獲獎名單共56人，預計8月5日舉辦頒獎典禮，由總統蔡英文親自頒獎。教育部近期陸續在網站刊登得主們的故事，鼓勵更多年輕學子「以順處逆」，在各個領域發光發熱。

教育部今天刊出的得主事蹟中，邱美慧出生10個月就感染小兒麻痺，家中經濟也相當困窘，父母時常須借貸度日，但她仍努力求學。大專時父親罹癌，母親後來也因脊椎損傷臥床，最終都不敵病魔離世，剩下邱美慧一人自力更生。

邱美慧著眼於自身經歷，選擇就讀健康照顧社會工作系，致力於助人工作，後又報考觀光研究所，打算投身無障礙旅遊及身障水域活動研究。從小不良於行的她，仍積極投入輪椅舞蹈活動，曾獲得全國第2名，時常參與公益表演，並曾以手搖車環島，希望透過舞蹈等活動展現正能量，鼓舞和她一樣經歷的學子。

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罹患唐氏症的潘秀茹，生長於中低收入戶家庭，目前就讀彰化特殊教育學校高3，每天都第一個到校、最後一個離校，現在已經是學校民族舞團的台柱，曾在彰化縣舞蹈比賽、啦啦隊比賽中獲得好成績。

潘秀茹已登記為街頭藝人，未來希望自食其力改善家中經濟，她也持續參加公益演出。她的老師指出，潘秀茹雖然智力和心臟皆不如常人，但有顆美麗寬容的心，總是微笑面對週遭的人事物，在人生舞台上閃亮耀眼。（編輯：方沛清）1110716