高雄捷運黃線基本設計審議通過 目標年底前動工

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高雄市捷運局今天表示，高雄捷運黃線基本設計日前已獲工程會審議通過，後續細部設計階段會持續滾動修正，並朝年底前動工目標邁進。

捷運局今天發布新聞稿表示，捷運黃線建設計畫繼綜合規劃報告獲行政院核定，行政院工程會並於6月辦理黃線現勘後，捷運局所提報的基本設計也於7月15日獲得工程會審議通過，計畫總經費新台幣1442.37億元。

捷運局表示，此前外界對黃線路線規劃、出入口設計、轉乘規劃及聯合開發等建議，捷運局已納入考量並多次檢討修正，會以使用者的便利性作為最大考量。

捷運局指出，例如增加黃線延伸段銜接紫線過軌預留、未來可能出入口處預留可拆式牆板、強化多元運具轉乘、出入口設計配合聯合開發共構等，均會再持續於細部設計階段滾動修正。

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捷運局表示，捷運黃線連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等地區，路線總長約22.91公里，設置23座車站，可與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵各增加2處軌道轉乘站點，合計軌道運輸轉乘點共達19處。

黃線工程經費獲得工程會審議同意後，目前正積極辦理工程招標採購作業，同時配合啟動周邊土地聯合開發計畫，將朝年底前動工目標邁進。（編輯：謝雅竹）1110717