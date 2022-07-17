台南西羅殿進香高峰期 市府邀開協調會

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（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南市中西區西羅殿昨天廟會活動發生外縣市進香信眾聚眾鬥毆事件，警方調查後將13名涉案人移送法辦，因農曆8月進香高峰期將屆，市府邀請相關單位明天在西羅殿召開協調會。

台南市政府民政局今天下午發布新聞稿指出，西羅殿為台灣廣澤尊王信仰中心，全國分靈的廟宇、私壇數量眾多，尊王聖誕為農曆8月22日（今年為國曆9月17日），故每逢農曆8月香期，各地進香團體絡繹不絕，持續約1個月高峰期。

台南市民政局指出，民政局訂明天上午9時邀集消防局、環保局、警察局、中西區公所及西羅殿管理委員會等單位，在西羅殿召開各界進香團參香相關事項協調會，針對治安、交通、環境清潔，及鞭炮施放等問題交換意見，共同致力將各項衝擊降至最低。

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台南市民政局長姜淋煌表示，台南市有「眾神之都」美名，許多神祇開基祖廟分布在各地友宮及分靈廟甚多，每年會在神明聖誕來回進香，台南人好客熱情，歡迎大家來玩，但如果要鬧事，相信神明也不樂見，違法行為更不被社會所期待。

姜淋煌指出，台南市長黃偉哲上任以來，積極要求各相關局處推動宗教優質化政策，採事前溝通、事中勸導、事後獎罰等方式提昇廟會文化，降低對市民生活影響，已獲得多數廟宇支持與認同，未來將持續針對外縣市宗教團體及未立案宮廟或神壇加強宣導與取締。（編輯：謝雅竹）1110717