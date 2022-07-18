幼兒莫德納屏東開放預約 22日起施打

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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）中央撥配屏東縣6個月至5歲幼兒莫德納疫苗共1萬4000劑，今天起33個鄉鎮衛生所接受電話預約，22日開始施打。

屏東縣政府發布新聞稿指出，今天新增518例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案中，快篩陽判確診458人，占確診量88.4%；截至今天，居家照護累計11萬9620人。

縣府表示，33個鄉鎮衛生所可接種幼兒莫德納疫苗，也媒合2家醫院，22、23日在寶建醫院及23、24日在屏東基督教醫院施打。

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屏東縣衛生局提醒，6個月至5歲幼兒莫德納疫苗接種，常見副作用有接種部位疼痛、嗜睡、食慾不振、發燒、接種部位紅斑及腫脹等；若發燒超過48小時、出現嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，儘速就醫。

衛生局提及，近日全球受到Omicron亞型變異株BA.4、BA.5影響，疫情有升溫趨勢，目前所接種的疫苗在面對BA.4、BA.5時，依然能夠對重症、住院和死亡提供有效保護，提醒民眾盡快完成疫苗施打，提升保護力。（編輯：郭諭儒）1110718