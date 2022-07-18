撿廢清日月潭垃圾 減廢不用一次性用品

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日月潭國家風景區管理處18日與在地業者號召遊客到日月潭「撿廢」、「減廢」，眾人使用立式划槳到潭區撿拾垃圾、漂流木。（日管處提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年7月18日

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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）日月潭管理處與在地業者號召遊客到日月潭「撿廢」、「減廢」，眾人使用立式划槳到潭區撿拾垃圾、漂流木，並以邵族工藝編製餐盒容器，旅程除完成清淨日月潭任務，更著重減少使用一次性用品。

響應聯合國永續發展目標，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處結合在地業者今天首次舉辦「親清日月潭，一日不耍廢小旅行」，由專業SUP立式划槳教練帶遊客淨潭，並搭電動船導覽、以邵族傳統工藝編製永續餐盒容器，一整天遊程完成清淨日月潭、體驗邵族文化，更挑戰不製造垃圾。

日月潭管理處透過新聞稿表示，日月潭國家風景區今年獲綠色旅遊目的地銀級認證，日管處繼續強化低碳旅遊環境，積極號召在地業者一起用行動實踐永續發展，今天活動由日月潭周邊業者共同籌備，推出「一日減廢」套裝遊程，與遊客挑戰「撿廢」、「減廢」任務，減少使用一次性用品。

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日管處也出動工作人員陪同遊客清理潭邊大型枯樹與廢棄物，眾人合力清出漂流木、寶特瓶、保麗龍、塑膠袋、魚網、植物布袋蓮、破碎木棧板等，其中分類垃圾約97.5公斤，布袋蓮、大型樹木、漂浮木則未統計重量，還有大型漂流木無法吊起秤重，目測長度換算重量約50公斤。

日管處表示，為鼓勵遊客減少使用一次性容器，今年暑假起導入「循環杯」借用系統及奉茶行動，目前向山、伊達邵遊客中心、水社綜合商場借問站及13間店家，陸續加入循環杯免費借還，希望降低一次性杯子垃圾量，也呼籲旅遊儘量搭乘大眾運輸、自備個人用品如餐具、牙刷等。（編輯：屈享平）1110718