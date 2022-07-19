台南獨特「做16歲」成年禮 南市府攜手寺廟推出

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台南市政府民政局19日在安平開台天后宮舉辦記者會，宣傳台南傳統「做16歲」成年禮活動，限定成年禮文創商品也亮相登場。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月19日

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）為發揚府城「做16歲」傳統文化，台南市政府今年再度與地方寺廟合作，分別於23日、31日舉辦溪北場與溪南場相關活動，帶給在青年充實豐收的16歲成年禮。

府城「做16歲」傳統習俗，蘊涵崇天敬神、飲水思源意義，民間廟宇於七夕舉辦成年禮儀式，除祈求神明保佑孩子平安長大，也呈現家庭對兒女成長期盼，建立青少年對自身及社會的責任感，是台南自古以來別具特色傳統節慶習俗。

南市民政局長姜淋煌、開台天后宮主委盧友禮、財團法人火山碧雲寺董事長陳清鏗等人，今天在安平開台天后宮舉辦記者會，宣傳「做16歲」成年禮活動，限定成年禮文創商品也亮相登場。

民政局將活動結合地方大廟，透過參拜祈福、古禮科儀、侍親敬茶、景點參訪、古道健走等兼具傳統與創意方式，培養青少年家庭倫理，瞭解生長環境，接觸在地文化。

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民政局今天新聞稿表示，溪北場23日在白河火山碧雲寺舉辦健走活動，象徵青少年「不畏艱難，邁向高峰」。廟方精心設計時光走廊場景，藉由青蔥（聰明）、芹菜（勤學）、菜頭（好彩頭）等象徵性祝福，以及向觀音佛祖行禮祈福及鑽轎底，期許學子們心想事成金榜題名，象徵智慧與文化傳承。

溪南場31日在安平開台天后宮舉辦，活動主題「成功啟航~青春飛揚~府城百事大集」，除遵循古禮科儀，加入台南古都記憶的百年文物歷史體驗，參與成年禮青少年搭船遊安平港，以「百年好河」、「百年王船」、「百年孤棚祭」及「台南400年」等4個元素，了解台南及安平的歷史文化。（編輯：孫承武）1110719