尖石鄉泰雅勇士像重生 傳述原民歷史人文新指標

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（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）新竹縣尖石泰雅勇士像因2012年蘇拉颱風災過境而崩落，地方惋惜不已，尖石鄉長曾國大說，經雕塑藝術家再次打造，勇士像今天重生，傳述尖石鄉原住民等歷史人文，成為新指標。

新竹縣政府原民處今天發布新聞稿表示，原泰雅勇士像於西元1997年建造於尖石鄉錦屏村錦屏大橋岩壁上，高為18公尺，為泰雅頭目的化身，雕像以右手平舉向前，象徵引領族人穩健前行的指標。

2012年8月1日蘇拉颱風過境，原民處指出，當時暴雨侵襲尖石鄉，座落錦屏大橋的泰雅勇士像慘遭強風暴雨肆虐，崩塌掉落那羅溪；深受族人愛戴的勇士像在一夜之間消失，地方惋惜不已。

原民處表示，經新竹縣長楊文科與各界努力籌款，並委託出生新竹香山的雕塑藝術家王淇郎重新打造勇士像，今天舉行落成典禮。

楊文科致詞指出，勇士像重塑，宛如找回勇士靈魂，也把泰雅精神傳承下去。

王淇郎說，重生的勇士像加底座總高9公尺，雕像的手指向前方象徵勇往直前；雕像手持母火，象徵生命源頭及新生命，訴說不忘傳承精神。

曾國大表示，新建的勇士像座落於鄉公所旁縣道120線道路油羅溪畔，鄰近尖石岩、尖石山、尖石大橋的公有土地，透過讓泰雅勇士像重生，再現尖石鄉新地標。

曾國大說，勇士像也與附近的自然環境及歷史人文相互融合，以及整體空間綠美化、夜間照明設備同步規劃，打造為具美學意象的公園廣場，尤其在交通動線及停車空間合併配置。

曾國大指出，盼重建後的泰雅勇士像能結合北角吊橋、尖石岩、尖石大橋、尖石山等，促進原鄉觀光產業、高山旅遊發展。（編輯：戴光育）1110719