校長遴選遭控不公 北市大：均依規定函報市府

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）台北市立大學新任校長預計22日出爐，不過校方與教育局近期接獲不具名人士指控遴選過程不公，恐損校譽。校方強調，無論是遴選會成員還是代理校長，均有依規定函報市府同意。

一名自稱為愛護台北市立大學與請求校園民主及公正選舉的不具名人士近日寄信給北市大校長遴選委員會，指控校長候選人、台北市立大學城市發展學系教授邱英浩有2點爭議，造成遴選不公且有損校譽。

信中指出，邱英浩曾任市政管理學院院長，當時的副校長歐遠帆為現在遴選會中的社會公正人士代表，還擔任遴選會召集人，侵害社會公正人士的代表性，且引發違反校長候選人與遴選會委員必須利益迴避的疑慮。

信中指出，邱英浩本為北市大代理校長，辭任後接替的代理校長鄭玉卿產生過程不透明，引發私相授受、有利參選布局的疑慮。

北市大發布聲明回應，遴選會中的3名社會公正人士代表是依據北市大校長遴選委員會組織及運作要點第3點規定，由各學院及社會各界推薦人選，並經校務會議代表選舉產生，人選也經過市府核定在案。

北市大進一步表示，遴選會也在7月開會時依運作要點規定審議，確認沒有委員與候選人間有應解除職務或迴避的情事。

至於鄭玉卿接任代理校長是如何產生的，北市大說明，依據北市大組織規程第20條規定，校長出缺而新任校長尚未遴選產生前，代理校長產生方式有兩種，一個是由學術副校長、行政副校長、教務長等依序代理；另一個是校務會議代表連署後開會討論。

北市大指出，邱英浩因參與校長遴選，依規定在6月辭去代理校長職務，因此函報市府改由學術副校長鄭玉卿擔任代理校長，市府也已同意聘任，且遴選會是本於獨立自主的精神執行任務，鄭玉卿不曾參與遴選工作。

北市大校長遴選委員會表示，依據台北市立大學第三任校長遴選委員會遴選作業細則第15點，匿名或非真實姓名的檢舉將不予受理，但會登記以利查考。

台北市教育局表示，北市大校長遴選會作業依相關規定進行，市府不會介入，並尊重遴選會處置及決議。（編輯：張銘坤）1110720