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芎林公四特色公園23日啟用 水霧設施涼爽一夏

2022/7/20 17:24（7/20 17:36 更新）
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新竹縣芎林鄉公四特色公園將在23日啟用，縣長楊文科（右）20日前往視察表示，公園內設置水霧設施，讓孩子可在夏日涼爽玩耍。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月20日
新竹縣芎林鄉公四特色公園將在23日啟用，縣長楊文科（右）20日前往視察表示，公園內設置水霧設施，讓孩子可在夏日涼爽玩耍。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月20日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）新竹縣芎林鄉公四特色公園將在23日啟用，新竹縣長楊文科今天前往視察表示，公園內設置水霧設施，讓孩子可在夏天涼爽玩耍，也在玩樂中打開五感體驗。

新竹縣政府提供新聞資料指出，芎林鄉公四特色公園設計適合學齡兒童攀爬遊具，如原木跑酷繩索體能設施與繩網滑梯，同時，在觀景平台旁設置扭腰器、雙人滑步機，讓民眾可進行伸展腰部與下肢運動，促進芎林鄉親全齡運動及親子遊戲功能。

縣府指出，公園也增加綠覆率，栽種喬木、桂竹等景觀植物，設計上以芎林丘陵淺山地形為靈感，在狹長的帶狀公園中，設計出凹地、高低起伏步道，並打造水霧設施，降低環境溫度。

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楊文科表示，芎林鄉公四特色公園的設計規劃，是縣府舉辦工作坊、說明會等，在了解在地居民需求，保留原有天然地形同時，融入水圳等在地元素，設計分齡、分區遊戲場。

芎林鄉長黃正彪說，公園經改造後，設有水霧自然遊戲區、學齡前創意沙坑區、共融親子遊戲區3大區域，讓孩子能在公園玩得開心，這也是芎林首座共融式公園，提供民眾良好的休憩環境。（編輯：方沛清）1110720

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