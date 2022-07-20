為石虎苗栗率先立法保護 金門保育水獺為借鏡

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苗栗縣長徐耀昌（右3）20日率隊到訪金門，與金門縣長楊鎮浯（右2）率領團隊傍晚展開縣政交流，聚焦農業生態保育、觀光發展、警政及文化等面向。中央社記者黃慧敏攝 111年7月20日

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（中央社記者黃慧敏金門縣20日電）苗栗縣投入石虎保育，是全國第1個立法通過保護單一物種的縣市。金門縣長楊鎮浯今天表示，透過雙方縣政交流，相關策略值得做為金門保育特有物種水獺、金龜借鏡。

苗栗縣長徐耀昌今天率團到訪金門，展開3天縣政交流。這是楊鎮浯上任以來，徐耀昌首次率團來訪；雙方縣政團隊傍晚在金湖飯店進行縣政交流座談，聚焦農業生態保育、觀光發展、警政及文化等面向。

楊鎮浯肯定苗栗縣對於石虎保育的努力，全國有目共睹，尤其興建全國首座野生動物跨河友善通道外，也制定「石虎保育自治條例」，成為全國第1個立法通過保護單一物種的縣市政府，藉由直接立法來幫助瀕危石虎，相關策略值得金門縣加強水獺、金龜保育工作借鏡。

今天雙方交流，苗栗縣府提出「石虎保育施政與成果」、「舊山線鐵道活化再利用及邁向金擘獎之路」、「建置電子巡簽，打造科技巡邏」；金門縣政府提出「金門歐亞水獺保育業務分享」、「觀光品牌年輕化-以『行動旅服、海洋藝術季、陽翟大街活化』為例」等議題。

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金門縣政府新聞稿表示，上半年楊鎮浯參加天下論壇時提出「喝高粱救高鐵」新概念，與包括苗栗在內的縣市簽約契作高粱，活化農地使用，減少農業灌溉用水，改善地層下陷等問題；與苗栗縣苑裡、通霄、西湖及後龍等4鄉鎮進行高粱契作，開創地方政府、金酒公司及農民的多贏。

此外，金門酒廠更與白沙屯拱天宮首度聯名推出2款「戰酒黑金龍白沙屯媽祖紀念酒」，廣獲市場好評，雙方未來可以更多合作。（編輯：孫承武）1110720