洪孟楷入發言人團隊 蔣萬安：戰力將更強

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（中央社記者陳怡璇台北23日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安的發言人團隊將增加新北市立委洪孟楷等人，蔣萬安今天表示，洪孟楷是他在立院的好戰友、團隊戰力將增強，其他人事安排將以最快速度公布。

國民黨台北市長參選人蔣萬安下午出席「天母啤酒節」活動，被問及競選團隊人事，包含新北市立委洪孟楷加入發言人團隊、國民黨主席朱立倫助力等。

蔣萬安表示，洪孟楷是他在立法院很好的戰友，也當過國民黨文傳會副主委，他的加入將增強團隊戰力；而相關人事安排已經就緒，會以最快時間跟大家報告。

蔣萬安並說，人事安排不是急就章，而民進黨對手陳時中與其要在各地辦說明會，不如辦「道歉會」，並指民進黨沒有經營台北、沒有跟市民互動，陳時中任中央疫情指揮官時擋疫苗、萬華破口說、市民排隊買快篩等，民進黨是因為選舉才道歉，「辦500場說明會都不夠」。

媒體提問，外傳美國聯邦眾議院議長裴洛西計劃8月訪問台灣，如果成行，中國大陸揚言派出戰機等。

蔣萬安回應，中華民國是主權獨立的國家，當然可以邀請任何國際友人來訪，對岸有任何激烈反應「我認為沒有必要」，對兩岸關係穩定和平發展沒有任何幫助。（編輯：張銘坤）1110723