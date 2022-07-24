斥資1561萬元改善鋪面 基隆市立網球場啟用

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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）基隆市府在中央補助下斥資新台幣1561萬元，改善市立網球場及附設籃球場鋪面今天啟用，市長林右昌說，可成為培育優良網球選手場地，並增設無障礙坡道讓行動不便者可到場觀賽。

林右昌致詞時指出，市立網球場及附設籃球場常年受到地下水及多雨天候影響，導致球場鋪面產生龜裂、膨拱，經市府積極向中央爭取補助及立法委員蔡適應協助，獲中央補助1200多萬元，並在市議員支持下由市府自籌300多萬元，總計投入1561萬餘元，辦理上層2面網球場及籃球場鋪面改善工程。

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林右昌說，經過整修後，不僅解決過去場地生苔、濕滑等問題，周邊廁所通風及照明也都大幅改善，市府日後會加強管理維護，除了期許市民共同愛惜，也要感謝在改善過程中市民不斷給予主辦單位建議。

教育處長杜國正表示，市府克服現場地形限制，網球場旁新增無障礙坡道，讓行動不便者也可以蒞臨觀賽，並將網球場管理中心長年屋頂漏水一併修繕，整體空間更加完善及舒適，讓基隆發展為友善運動城市。（編輯：方沛清）1110724