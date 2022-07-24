更多編輯台推薦新聞：
海關緝毒犬屢破大案 最萌公務員養成影片公開
生活

海關緝毒犬屢破大案 最萌公務員養成影片公開

一週大事／西歐熱浪肆虐、中國財經惡化、義大利提前改選...
生活

一週大事／西歐熱浪肆虐、中國財經惡化、義大利提前改選...

瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場
國際

瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

斥資1561萬元改善鋪面 基隆市立網球場啟用

2022/7/24 17:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆24日電）基隆市府在中央補助下斥資新台幣1561萬元，改善市立網球場及附設籃球場鋪面今天啟用，市長林右昌說，可成為培育優良網球選手場地，並增設無障礙坡道讓行動不便者可到場觀賽。

林右昌致詞時指出，市立網球場及附設籃球場常年受到地下水及多雨天候影響，導致球場鋪面產生龜裂、膨拱，經市府積極向中央爭取補助及立法委員蔡適應協助，獲中央補助1200多萬元，並在市議員支持下由市府自籌300多萬元，總計投入1561萬餘元，辦理上層2面網球場及籃球場鋪面改善工程。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林右昌說，經過整修後，不僅解決過去場地生苔、濕滑等問題，周邊廁所通風及照明也都大幅改善，市府日後會加強管理維護，除了期許市民共同愛惜，也要感謝在改善過程中市民不斷給予主辦單位建議。

教育處長杜國正表示，市府克服現場地形限制，網球場旁新增無障礙坡道，讓行動不便者也可以蒞臨觀賽，並將網球場管理中心長年屋頂漏水一併修繕，整體空間更加完善及舒適，讓基隆發展為友善運動城市。（編輯：方沛清）1110724

林右昌
出席童軍活動 蔡總統不忘提醒18歲公民權複決 任林佳龍總督導 林右昌：當分身打漂亮選戰
蔡適應
謝國樑批選舉才推1280月票 蔡適應指前朝債台高築 1280月票納台鐵與基隆？蔡適應：會提有效方案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族