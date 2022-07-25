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澎湖林投黃金沙灘BOT簽約 興建6星級旅館

2022/7/25 12:55（7/25 13:46 更新）
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澎湖林投黃金沙灘BOT案，25日由澎湖縣長賴峰偉（前左）與佳廣閎開發股份有限公司董事長張翔閎（前右）共同簽約，將興建6星級的「神秘灣villa度假飯店」。（澎湖縣政府提供）中央社 111年7月25日
澎湖林投黃金沙灘BOT案，25日由澎湖縣長賴峰偉（前左）與佳廣閎開發股份有限公司董事長張翔閎（前右）共同簽約，將興建6星級的「神秘灣villa度假飯店」。（澎湖縣政府提供）中央社 111年7月25日
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（中央社澎湖縣25日電）澎湖林投黃金沙灘風景特定區內的觀光產業專用區旅館興建營運移轉BOT案，澎湖縣政府今天與佳廣閎開發股份有限公司完成簽約，預計3年內完成環境影響評估及規劃設計、114年動工。

澎湖林投黃金沙灘BOT案簽約，今天由澎湖縣長賴峰偉與佳廣閎開發股份有限公司董事長張翔閎共同簽約，將興建6星級的「神秘灣villa度假飯店」，湖西鄉長吳政杰與建設處長王鏘魁等人在場見證。

賴峰偉表示，林投沙灘是澎湖最美麗沙灘之一，擁有著名「黃金沙灘」，綿延超過3公里，海天一色，景色優美，是遊客來澎湖遊玩必去景點，林投觀光產業專用區旅館BOT案，引進民間投資及經營，興建獨棟別墅Villa，打造生態綠能園區，推動湖西觀光產業發展。

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縣府建設處表示，林投觀光產業專用區，距離澎湖機場約2公里，屬澎湖縣林投風景特定區計畫範圍內的「觀光產業專用區」，基地範圍約4.15公頃，投資金額為新台幣12億元，並自簽約日起，預計3年內完成環境影響評估及規劃設計，民國114年動工興建。

建設處指出，旅館以「海上明珠．神秘之灣」規劃設計，富有海洋文化、生態保育，並以「海洋度假、接軌國際」、「澎湖意象、文化景觀」、「生態綠能、永續經營」為發展主軸，打造6星級的「神秘灣villa度假飯店」，大幅提升澎湖觀光品質。（編輯：陳仁華）1110725

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