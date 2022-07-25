蔡其昌會勘東勢國小操場設施 爭取更好運動環境

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立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌（前左3）25日會勘東勢國小操場設施，協助爭取整建經費，讓師生及當地居民能有更完善的運動場地。（蔡其昌服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年7月25日

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌今天會勘東勢國小操場設施時表示，爭取整建經費新台幣685萬元，讓師生在使用跑道時更安全，也讓當地居民有更完善的運動場地。

蔡其昌由民進黨台中市議員王立任、蔡成圭陪同，邀集教育部體育署學校體育組長蔡忠益、台中市政府教育局秘書洪心怡、東勢國小校長張玲娟會勘東勢國小，爭取教育部挹注經費整建跑道及籃球場地。

由於東勢國小操場跑道出現隆起及龜裂現象，PU鋪面也破損嚴重，另外戶外籃球場框架老舊無安全措施，蔡其昌會勘時指出，爭取教育部挹注經費整建跑道及籃球場地，讓東勢國小師生在使用跑道時更安全，提升學生上課品質，也讓東勢在地居民有更完善的運動場地。

蔡其昌表示，自己也是出身偏鄉的孩子，特別重視偏鄉小孩的教育權益，從擔任立法委員開始逐年為孩子們爭取改建教育設施，已經從海線地區爭取到山線地區，建設不分區域只要是孩子們有需要就會協助爭取，讓每一個孩子都有好的教育環境。

蔡成圭及王立任也表示，東勢國小是山城客家地區重點發展學校，應該擁有更好的教育環境，感謝蔡其昌前來會勘、協助爭取經費，也期盼未來能順利解決學校設施老舊的問題。

蔡忠益指出，這項整建計畫總經費約685萬元，將進行PU環形操場跑道、跳遠及助跑道場地改善、球場改善、增設截根牆及排水改善設施等項目。（編輯：黃世雅）1110725