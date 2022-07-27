屏東嬰幼兒疫苗接種率僅5.2% 縣府催打

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）屏東嬰幼兒莫德納疫苗自22日起正式開打，但屏東縣衛生局統計，目前0至4歲的嬰幼兒疫苗接種率第1劑為5.2%，縣府呼籲強化保護力，施打率還需再提升。

屏東縣政府發布新聞稿指出，今天新增781例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案中，快篩陽判確診719人；截至27日，居家照護累計12萬5427人。

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衛生局指出，疫情多變，5歲以下兒童是重症高風險族群，面對Omicron亞型變異株威脅，傳染力更強，一旦病毒進入家庭或幼托機構，幼兒受感染機會極高，呼籲家長應盡快讓幼兒施打疫苗，先有1劑保護力，預防重症跟死亡都會有較好效果。

另外，屏東目前65歲以上疫苗施打率第1劑86.41%、第2劑82.56%、第3劑72%、第4劑40.44%。衛生局表示，為鼓勵民眾施打，提供尚未打滿4劑疫苗的65歲以上民眾或55歲以上原住民500元禮券及2劑快篩試劑。因應中央流行疫情指揮中心已宣布，獎勵政策只剩5天，不會再延長，呼籲尚未完成疫苗施打長輩把握機會就近施打。（編輯：郭諭儒）1110727