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雙北製茶技術競賽 2天1夜馬拉松式比拚真功夫

2022/7/27 21:47
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（中央社記者王鴻國新北27日電）由新北市農會主辦的「新北市、台北市製茶技術競賽」今天登場，參賽的製茶師傅要用2天1夜馬拉松式不眠不休展現真功夫，新北市長侯友宜今晚特地到場為選手加油打氣。

新北市農業局發布新聞稿表示，市農會27日、28日在新店文山農埸辦理「新北市、台北市製茶技術競賽」，這次共有雙北12區農會代表、46名製茶師傅比拚真功夫。

農業局表示，其中41名新北市的茶師，將爭取前4名成績，以代表新北市參加行政院農業委員會茶業改良場於9月6、7日主辦的「全國部分發酵茶製茶技術競賽」。新北市是全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍10連霸， 希望今年能獲得11連霸。

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農業局表示，台北盆地周邊淺山丘陵的環境氣候適合茶葉生產，使得新北成為全台最大包種茶產區，主要分布於坪林、石碇、深坑、平溪、汐止等地區，每年產量高達418公噸。

農業局表示，製作一杯好茶，除需有高品質茶菁為原料外，更需要高超的製茶技術，製茶過程是非常繁瑣，茶菁須經過萎凋、殺菁、揉捻、乾燥等過程，需耗時一天一夜，對製茶師可說是體力與毅力的考驗。（編輯：李錫璋）1110727

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