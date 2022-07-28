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高雄岡山運動中心動土 陳其邁：全力衝刺建設

2022/7/28 17:10（7/28 17:41 更新）
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高雄市岡山運動中心28日舉行動土典禮，預計113年底完工，市長陳其邁（中）出席表示，市府重視岡山發展，將全力衝刺建設，讓民眾生活更便利。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月28日
高雄市岡山運動中心28日舉行動土典禮，預計113年底完工，市長陳其邁（中）出席表示，市府重視岡山發展，將全力衝刺建設，讓民眾生活更便利。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月28日
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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）高雄市岡山運動中心今天動土，預計113年底完工，高雄市長陳其邁表示，近1個半月來已第6次到岡山區，市府全力衝刺岡山各項建設，讓民眾生活更便利。

岡山運動中心今天舉行動土典禮，陳其邁出席表示，這是他近1個半月來第6次到岡山區，市府重視岡山發展，全力衝刺建設，包括五甲尾滯洪池、樂購廣場、高雄醫學大學附設高醫岡山醫院上梁等，提供民眾更便利的生活環境。

陳其邁說，隨著北高雄未來產業人口遷入，市府擇定岡山新建運動中心，包括游泳池、攀岩、健身中心、瑜珈教室等，以符合全年齡的運動需求。岡山運動中心建設總經費共新台幣2.5億元，預計民國113年底完工。

高市府表示，岡山運動中心總樓地板面積約5000平方公尺，建築外觀結合空軍軍機和籃籗會竹編兩大岡山在地特色，整體採現代工業風，折板展現展翼、飛翔、速度感外型，開窗及編織造型表現出運動韻動感，融入並延伸在地精神。

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岡山運動中心內部則規劃25公尺水道溫水游泳池、羽球及籃球綜合球場、兒童綜合教室、韻律、瑜珈及健身中心等室內運動設施；室外優化既有溜冰場，增加草地滑步車場、足球訓練場、攀岩場等戶外運動設施。

高市府表示，運動中心的興建，除滿足運動選手在運動生涯結束後銜接的就業問題，也符合市民需求。市府廣設運動中心，包括新建及與學校合作、舊場館活化等，將於全市共規劃13座運動中心。（編輯：謝雅竹）1110728

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