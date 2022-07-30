昔日營區變侏羅紀公園 金門星光節8/1登場

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（中央社記者黃慧敏金門縣30日電）昔日戒備森嚴的金門縣西洪營區將搖身成為侏羅紀公園，金門縣政府今天預告2022金門星光節8月1日登場，除各式恐龍「現身」，現場打造「金星舞台」，邀民眾獻藝。

金縣府觀光處長丁健剛透過新聞稿表示，今年星光節以星球謎航為主軸，從失落的星球、神祕的星際旅程、無限蟲洞、穿越時空到遠古侏羅紀，霸王龍、迅猛龍及三角龍相繼現身，讓遊客隨迷幻氛圍，進入時空旅程。

他說，其中3座藝術品由民眾與遊客共同創作，融入夢想與憧憬。展場還有大師帶領藝術品走讀、週末街頭藝人表演，8月下旬有恐龍劇團表演、無人機燈光秀等。

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觀光處表示，8月1日打卡送帆布包，活動期間還有「集章換酷卡」，只要完成集章就可換「限定酷卡」，數量有限，換完為止；活動場域打造「金星舞台」，邀街頭藝人、表演團體上台演出，將往昔軍事重地變為星光熠熠金星舞台，藝人可自行準備打賞箱。

觀光處說，星光節展期到9月30日，每天下午5時30分到晚間9時，最佳賞燈時間為7時30分，採售票方式入場，線上購票只要半價；金門縣民憑身分證件免費入場，縣府於活動期間提供接駁車。（編輯：李明宗）1110730