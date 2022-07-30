烏來歷史走讀31日啟動 踏查舊址回顧觀光榮景

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新北市原民局將自31日起在烏來區舉辦6場「烏來歷史走讀活動」，並搭配烏來泰雅民族博物館特展「Mzyugi Ulay舞熠烏來」介紹當地文史，也將帶領民眾實地走訪烏來各大觀光景點舊址。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年7月30日

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市原住民族日系列活動「烏來歷史走讀」31日起開跑，將實際踏查舊址，回顧西元1950年起的烏來樂舞觀光，從「清流園」、「山胞公司」發展南勢溪流域遊憩產業，興衰至沒落。

新北市府原民局今天表示，「烏來歷史走讀活動」將於31日起舉辦6場次，以烏來泰雅民族博物館特展所描述的烏來原住民族樂舞觀光發展為主軸，不但回顧黑白老照片，也實際踏查1950至1990年代的觀光景點舊址，深度瞭解與體驗烏來原有的觀光文化。

原住民族行政局長羅美菁表示，日治時期將舞蹈納入學校課程後，已脫離傳統儀式被改造成娛樂歌舞表演，也開啟當年烏來觀光產業。極盛時，從「清流園」到山胞觀光股份有限公司、「烏來山地文化村」，帶動南勢溪流域遊憩，促成後續烏來雲仙樂園、高空纜車等休閒設備。

原民局說，走讀將踏查「烏來山地文化村」舊址，當年在烏來瀑布區設大型歌舞表演場及藝品販售部，促成福山、忠治、信賢及孝義部落的泰雅族人就業，奠定族人的經濟基礎。但山胞公司後來在80年代付之一炬，結束觀光產業的榮景。

原民局說，新北市原住民族文化會議今天持續在淡水區舉辦，邀原住民族領導人、文化藝術團培力團隊代表200人，討論原住民族文化及語言發展、文化藝術、經濟創業，歲時祭儀、傳統工藝與原民文化創意，做為未來重要執行政策參考。

原民局說，適逢8月1日原住民族日，將在8月4日於板橋435特區展出「Betunux lukus 織‧藝‧憶：16族原住民娃娃風華再現」特展，由工作坊學員與老師們以手工完成16族娃娃的服飾，並鼓勵族人自己製作美麗的族服。

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土城區公所今天以新聞稿表示，「原住民族群居原鄉意象生態公園」在土城原住民族頭目見證下，於29日開工祈福，這是近16年來首度全面大翻修。由原住民族委員會補助近新台幣720萬及新北市府自籌180萬。

區長陳國欽表示，生態公園原本是海山煤礦舊址，經行政院劃編定為原住民保留地，2005年規劃成生態公園。因地點較偏僻到訪人數不多，改造與活化後，預計今年12月完工，豐富原住民族聚落文化場所及休憩活動空間。（編輯：張銘坤）1110730

新北市原民局31日起將推出「烏來歷史走讀活動」，以烏來泰雅民族博物館當前特展所描述的烏來原住民族樂舞觀光發展為主軸，不只回顧黑白老照片，也將實際踏查1950至1990年代當地觀光景點舊址。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年7月30日

新北市原住民族日系列活動的「烏來歷史走讀」將自31日開跑，走讀活動將帶領民眾實地踏查「烏來山地文化村」舊址（圖），深入了解、體驗烏來原有觀光文化。（新北市原民局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年7月30日