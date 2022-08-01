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屏東夏日狂歡祭2天湧22萬人次 全面消毒玩得安心

2022/8/1 16:53（8/1 17:06 更新）
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屏東縣政府在大鵬灣國際休閒特區舉辦「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」，開幕才短短2天就湧入22萬人次，縣府為讓遊客玩得安心，加強環境清潔消毒。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年8月1日
屏東縣政府在大鵬灣國際休閒特區舉辦「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」，開幕才短短2天就湧入22萬人次，縣府為讓遊客玩得安心，加強環境清潔消毒。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年8月1日
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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）屏東縣政府在大鵬灣國際休閒特區舉辦為期37天的「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」，開幕才短短2天就湧入22萬人次，縣府為讓遊客玩得安心，每日開園前加強環境清潔消毒。

縣府發布新聞稿表示，「屏東FUN暑假夏日狂歡祭」7月30日在大鵬灣國際休閒特區登場，將持續到9月4日，規劃了大型體適能、水樂園、遊樂園、氣墊遊樂器材等多樣性遊具，還有劇團、演唱會、市集等活動內容，開幕當天適逢週末假日，又施放全台首次海上高空360度煙火秀，2天以來湧入22萬人次，口碑爆紅。

因人潮超乎意料，流動廁所及公廁使用量激增，交通流量也一度造成壅塞，每日活動結束後縣府團隊滾動檢討改善狀況，並由志工協助每天撿垃圾維護環境清潔。

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傳播暨國際事務處表示，雖已進入後疫情時代，仍不敢輕忽，為維護遊客健康，環保局及東港鎮公所清潔隊連日來動員，在活動期間每天開園前上午，針對公共區域、人潮聚集熱點等場域，加強消毒作業，每座遊憩設施定時消毒，也在活動場域舉牌宣導，除了水域設施遊玩之外，請民眾戴好口罩及禁止邊走邊吃，園區內設有共食區可供使用。

縣府說，除了防疫消毒大隊清消作業外，最重要的還是需要民眾配合配戴口罩、勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，大家才能玩得開心、生活如常。（編輯：謝雅竹）1110801

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