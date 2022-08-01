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台南宣導反毒交安音樂會 具俊曄將登台獻藝

2022/8/1 17:45
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（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市政府將於7日晚間在永華市政中心西側廣場舉辦反毒暨交通安全宣導音樂會，安排「國民姐夫」具俊曄（DJ KOO）、玖壹壹等藝人與表演團體登台，盼吸引年輕族群共鳴。

台南市政府今天在永華市政中心舉辦「搖擺一夏．2022台南市反毒暨交通安全宣導音樂會」活動宣傳記者會，公布當天登台的表演陣容包含「國民姐夫」具俊曄、本土天團玖壹壹、人氣偶像高爾宣、率性女聲閻奕格、潮流新人黃瑋昕等重量級歌手和團體。

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台南市長黃偉哲致詞表示，市府將表演活動與反毒、道安宣導做結合，希望大家以愉悅的心情學習正確安全知識，也讓宣導活動更活潑，盼引起年輕人共鳴，未來台南市也會多舉辦健康正向活動，將年輕族群喜愛且關心的事情，與政府宣導主題做結合。

台南市政府新聞處指出，搖擺一夏2022台南市反毒暨交通安全宣導音樂會，將於8月7日晚間6時30分，於永華市政中心西側廣場，將由街舞表演揭開序幕，重量級卡司接續表演，此場音樂會也是具俊曄首次參與台灣公益活動，共有約40分鐘表演，將帶給大家全新感受。（編輯：謝雅竹）1110801

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