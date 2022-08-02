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金門高中學生頂烈日 協助獨居榮民長者清掃環境

2022/8/2 15:56（8/2 16:06 更新）
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金門高中學生2日結合金門榮民服務處榮欣志工，兵分四路到獨居榮民長輩家中打掃環境，學生說，能協助老人家改善居住環境，覺得是很有意義的事。（金門縣榮服處提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年8月2日
金門高中學生2日結合金門榮民服務處榮欣志工，兵分四路到獨居榮民長輩家中打掃環境，學生說，能協助老人家改善居住環境，覺得是很有意義的事。（金門縣榮服處提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年8月2日
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（中央社記者黃慧敏金門縣2日電）炎炎夏日，35名金門高中學生利用暑假，結合金門榮民服務處榮欣志工，今天到獨居榮民長輩家中打掃環境。學生說，能協助老人家改善居住環境、住得清爽，是很有意義的事。

金門縣榮民服務處表示，這次活動是由金門高中教官林佳承主動聯繫榮服處，希望利用暑假期間帶領學生走入社區從事公益活動，培養青年學子志願服務熱忱，也讓他們更能了解這些當年以生命保家衛國的長輩。活動是由教育部學產基金提供經費補助辦理。

活動一開始，服務處榮欣志工、金門縣聯絡處代理督導楊國良、金門高中主任教官孫孝義及參與學生35人齊聚金門高中有「小白宮」之稱的中正堂前合影，榮服處處長游文勇頒發感謝狀、服務證明給金門高中校長許自佑和受贈代表學生楊郁蓁，並在行前叮囑參加人員注意安全。

隨後學生在榮欣志工帶領下，兵分四路，到金城、金湖、金寧及金沙4鄉鎮共4名榮民家中打掃，除一般清潔清理外，也整理庭院等戶外環境，替長輩移除體積較重的枯枝；打掃過程中，學生同時巡視是否有積水容器，一併清理掉，減少病媒蚊孳生，預防登革熱。

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學生利用打掃完的空檔時間，陪長輩話家常。有的學生是初體驗，也有的學生則是曾經參與過類似的公益活動。學生說，能為長輩清掃環境，讓他們住得清爽，尤其看到長者臉上浮現開心的表情，覺得自己做的是有意義的事。

游文勇表示，島上許多榮民子弟礙於生計遠赴台灣本島謀生，家中僅剩長輩1人或夫妻雙老獨居，老年人因較無法從事較需體力的家事，就算能做往往也潛藏許多風險，除了有轉介長照申請居家照服協助家務工作者，其餘往往淪落生活品質不佳的惡性循環中；感謝學生與榮欣志工的愛心，讓年長獨居榮民能維持生活品質，增進身體健康。（編輯：謝雅竹）1110802

金門高中學生結合金門榮民服務處榮欣志工，2日到獨居榮民長輩家中打掃環境，除一般清潔清理外，也整理庭院等戶外環境。學生說，看到長者臉上浮現開心的表情，覺得自己做的是有意義的事。（金門縣榮服處提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年8月2日
金門高中學生結合金門榮民服務處榮欣志工，2日到獨居榮民長輩家中打掃環境，除一般清潔清理外，也整理庭院等戶外環境。學生說，看到長者臉上浮現開心的表情，覺得自己做的是有意義的事。（金門縣榮服處提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年8月2日
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