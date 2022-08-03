板橋湳仔溝污水管疑遭偷倒混凝土 水利局要查

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（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市水利局定期執行湳仔溝污水截流管線清理時發現疑遭偷倒混凝土，堆積部分達80公尺長、60公分高，造成管線嚴重堵塞。水利局表示，會循管線查辦，追究不肖業者法律責任。

水利局表示，湳仔溝集水區內每天約10餘萬噸排水進入污水截流系統，截流管線會累積垃圾、泥沙、石頭或樹根等異物，因此會定期清理，以避免導致截流管淤積堵塞。

水利局科長張弘憲向中央社記者表示，近期執行清理污水截流管線清理，由於管線管徑僅135公分，清理人員須以人工方式在狹小管內剷除砂、石等淤積物，作業困難，原預估每天僅能清除約4公尺淤積。

他表示，這次施作時發現截流管線疑遭不肖業者偷倒混凝土，造成混凝土淤積約60公分高，幾乎占管徑一半，增加施工困難度影響清淤進度，使得汛期易受降雨突增水量而降低抽排水效率。

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他表示，這麼大量混凝土堆積，可能是附近工地混凝土預拌車灌漿，將剩餘混凝土直接就棄置污水管線中，造成管線嚴重堵塞，心態上很惡質。

他表示，水利局除協調廠商加派工班加速完成清淤工作，也絕不縱容不肖業者偷倒混凝土違法行為，將循管線追查，必要時在附近工地加裝攝影機、增加巡檢頻率及增設人孔開啟警報。一經查獲，可依違法下水道法將不肖業者移送法辦，可處6個月以上5年以下有期徒刑、併科新台幣5000元至5萬元罰鍰。（編輯：方沛清）1110803