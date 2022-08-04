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台中大雨路樹碰觸線路 2000多戶一度停電

2022/8/4 21:45（8/4 21:51 更新）
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台中地區4日下午下起大雨，大里區因路樹遭折斷碰觸台電線路，造成約2000多戶一度停電，台電獲報後派員到場，冒雨搶修後復電。（台電公司提供）中央社記者蘇木春傳真 111年8月4日
台中地區4日下午下起大雨，大里區因路樹遭折斷碰觸台電線路，造成約2000多戶一度停電，台電獲報後派員到場，冒雨搶修後復電。（台電公司提供）中央社記者蘇木春傳真 111年8月4日
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（中央社記者蘇木春台中4日電）台中市地區今天下午下起大雨，大里區因路樹遭折斷碰觸台電線路，造成約2000多戶一度停電，台電獲報後派員到場冒雨搶修，在半小時內順利完成復電作業。

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台電公司台中區營業處今天發布新聞訊息表示，下午4時49分獲報，大里區永隆路、永隆七街、永隆九街一帶有停電通報，隨即啟動自動化隔離系統，於下午4時50分先行隔離故障區間，並立即派員至現場巡查事故點。

台電表示，經現場確認為大雨造成樹木折斷，樹枝碰觸線路，造成線路跳脫而釀成停電事故，影響約2000多戶，經台電人員冒雨搶修後，已於下午5時22分完成全部復電作業。（編輯：張芷瑄）1110804

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