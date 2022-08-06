澎湖模範父親 陳文長自己開船受表揚最特別
2022/8/6 13:25
（中央社澎湖縣6日電）當選今年澎湖模範父親陳文長，今天獨自駕駛「宏安6號」漁船，自七美離島花了3個多小時的航程來到馬公接受表揚，帶著滿滿的祝福再返回七美，提前過個不一樣的父親節，精神最為可嘉。
當選模範父親之一的陳文長，今天暫停漁事，早上5時多，就獨自駕駛自己的「宏安6號」漁船，花了3個多小時，自七美開船至馬公泊靠在第三漁港接受表揚，在會場上受到最熱烈的掌聲。
陳文長向中央社記者表示，今年獲得七美公所推薦獲選澎湖全縣模範父親，自己育有3名子女，2個兒子在本島擔任警察、女兒也在電子公司上班，都因工作關係無法返澎，而自己的老伴，最近才動脊椎手術，行動不方便，所以只好自己開船前往接受表揚，回程還順路將同鄉的禮品等一併載回。
澎湖縣政府模範父親表揚大會，今天在澎湖喜來登酒店舉行，澎湖縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲及各鄉市長，一一表揚全縣20名模範父親，其中馬公103歲邵長鴻坐在輪椅在家屬陪同與工作人員扶持下接受表揚值得尊敬，會中並邀請絲竹樂團與湖西社區發展協會表演「飛舞娛親」。
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賴峰偉在「父愛浩瀚 感恩無限」模範父親表揚大會中，感恩父母對家庭的付出，期盼一代傳一代要強要勇，讓澎湖持續向上提升。劉陳昭玲更是對當選模範父親們，腳踏實地對家庭、子女、社會所作的貢獻，表示肯定。
澎湖縣模範父親表揚大會，今年當選有馬公邵長鴻、鄭吉富、林朱傳、陳順義、蔡文敏、陳葉文、歐石城；湖西洪保安、許清平、蔡輝龍；白沙郭武雄、歐龍明、邱天賜；西嶼許天旗、顏燦耀、顏順意；望安陳義明、陳武助；七美許陸選和陳文長等20名。（編輯：黃世雅）1110806
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