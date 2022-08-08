台南夏日音樂節 8/27將軍漁港登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南8日電）邁入第11年的「台南夏日音樂節–將軍吼」將於8月27、28日在將軍漁港熱鬧開唱，此次演唱卡司之一的歌手琳誼今天出席活動宣傳記者會，邀請民眾前往聽音樂、品嘗美食。

台南市政府下午在永華市政中心舉辦「2022台南夏日音樂節—將軍吼」宣傳記者會，安排台南新營女兒琳誼演唱「俗女養成記2」劇中插曲「蚵仔麵線」，也推薦最喜歡的濱海美食蚵仔麵線，並與台南市長黃偉哲同台介紹虱目魚香腸、蚵嗲、蚵仔酥、蚵仔煎等台南西濱特色美食。

琳誼說，大家所熟悉的蚵仔麵線是有勾芡的紅褐色麵線，台南西濱蚵仔麵線是白色的乾式口味麵線，口感Q彈，相當美味。

黃偉哲表示，台南早年製鹽產業興盛，過去鹽工在烈日下工作，容易造成食慾不振，為尋求方便，午餐多以便當方式攜帶，主要搭配鹹魚和香腸等較容易下飯的菜色，還可補充鹽份，進而衍生出鹽工餐這類特色餐食。

黃偉哲表示，除了鮮美料理外，台南西濱地區還有牛蒡餅、牛蒡脆片、牛蒡茶切片、虱目魚罐頭、蘆筍香鬆等農特產伴手禮，都值得民眾品嘗，大家可以在27、28日到將軍一遊，一起吹海風、聽音樂、看煙火，感受台南西濱獨特的夏日音樂盛會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市觀光旅遊局長郭貞慧表示，活動首日以「夏日活力飆歌演唱會」為主題，由PINK FUN、魏妙如、同理Zunya、鼓鼓呂思緯等實力偶像歌手打頭陣，曲風多元融合又獨具個性；第二天則以「夕陽海風抒情演唱會」為主題，由曾沛慈、許維芳、潘裕文、琳誼及壓軸的韋禮安等藝人帶來浪漫好歌。

郭貞慧指出，連續2天在演唱會結束後施放6分鐘煙火秀，將讓將軍漁港的夜空璀璨亮麗。（編輯：謝雅竹）1110808