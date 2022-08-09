台南自強新村公辦都更簽約 公宅至少160戶

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台南市長黃偉哲9日出席在台南市政府永華市政中心舉行的北區自強新村都更案招商簽約儀式，說明市府將取得至少160戶台南公宅，讓需要住宅的市民，可以用較平價租金居住。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月9日

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南市政府配合中央推動國有土地資產活化，北區的自強新村都更案招商成功，今天與得標廠商簽約，預計民國113年動工、116年完工，市府可無償取得至少160戶公宅。

台南市長黃偉哲在簽約儀式致詞表示，市府重視市民居住正義，致力推動租金補貼、包租代管、公辦都更與自建社宅等相關政策，自強新村都更案中，市府將無償取得至少160戶台南公宅，讓市民可以用較平價的租金居住。

黃偉哲表示，高房價現象需要政府部門用囤房稅、租金補貼等多方式幫忙改善與解決，台南市政府一直在努力，希望讓年輕人用比較便宜的方式來租房子。

黃偉哲說，抱怨高房價是一回事，幫忙解決並伸張居住正義又是另外一回事，希望各界能齊心努力，把房價政策、居住政策做得更好，而不是讓一部分人擁很多房子，另外有一部分人卻貧無立錐之地，這也是市府的努力目標。

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台南市政府都市發展局長莊德樑表示，自強新村都更案基地位在開南街、開元路212巷，長榮路四段58巷及果貿新村所圍的住宅區及商業區，土地面積約1.1公頃，未來結合以成功大學、開元振興公園等開放空間，串連林森路綠軸，將能吸引眾多活動人口，極具打造地區型商業活動中心潛力。

莊德樑指出，此次公辦都更案預計規劃14-24層大樓，共計近733戶，並將申請銀級綠建築標章。（編輯：郭諭儒）1110809