新北社區篩檢站8/11退場 需PCR採檢可洽18家醫院

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市衛生局今天表示，13處社區篩檢站自11日起停止服務，民眾有確診判定及看診給藥需求時，可透過18家採檢醫院或衛生局指定的視訊診療機構；需自付掛號費及健保部分負擔。

新北市政府衛生局副局長高淑真今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情應變會議表示，依衛福部8日通知，經綜合評估疫情情勢，新北市13處社區篩檢站自11日全面退場停止服務，如符合公費COVID-19檢驗條件，回歸醫療機構處理，仍可至18家採檢醫院進行PCR（核酸檢測）採檢。

衛生局說，民眾有確診判定及看診給藥需求，可透過18家採檢醫院或衛生局指定的視訊診療機構，需自付掛號費及健保部分負擔。

衛生局統計，自民國110年5月17日起陸續開設社區篩檢站，截至今年8月7日，新北市社篩站累積服務人數已達91萬餘人次，單日最高PCR採檢量達1萬1514人次。社區篩檢站自快篩陽視同確診後，篩檢量能就逐漸減少。

衛生局指出，持續提供採檢PCR服務的18家醫院，包括新北市立聯合醫院、亞東醫院、輔仁大學附設醫院、新泰醫院、衛福部台北醫院、衛福部樂生療養院、樹林仁愛醫院、耕莘醫院（含安康分院）、恩主公醫院、台北慈濟醫院、淡水馬偕紀念醫院、台大金山分院、汐止國泰綜合醫院、瑞芳礦工、衛福部雙和醫院、永和耕莘醫院、新北市立土城醫院、板橋中興醫院。

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衛生局說，醫療整備方面，至8月2日專責病床686床，收治住院313人；集中檢疫中心共168房、228床。居家照護已經累計91萬餘人。

另外，衛生局公布，新北市6個月至5歲幼兒第2劑莫德納疫苗接種，11日至12日上午9時至晚上6時開放於新北COVID-19疫苗接種預約系統預約，18日至21日可於212家醫療院所、29家衛生所、中和Global Mall及林口MITSUI OUTLET PARK接種站施打。（編輯：李錫璋）1110810