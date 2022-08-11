高雄眷村設計生活節8/13起跑 見識獨有設計哲學

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄11日電）高市府規劃「高雄眷村設計生活節」，從鳳山、左營到岡山的三軍眷村有多場美食、走讀、Open House，和建築立面光影、一日眷舍修復師等活動，帶民眾見識獨屬眷村生活設計哲學。

文化局長王文翠今天透過新聞稿表示，高雄做為保留眷村面積最大的眷村城市，積極推動「以住代護」，讓不同人進入眷村，共同修復、解決眷村問題，打造出高雄眷村樣貌，並結合青創理念，推出「以住代護：青創HOUSE」讓眷村成為聚集文創青創的基地；今年以「設計」為眷村活動策畫主題，邀請大家進入三軍眷村，體驗眷村傳統美食與特殊眷村設計力的展現。

今年眷村設計生活節8月13到19日從鳳山黃埔新村起跑，其前身為日本軍官宿舍，通風採光良好，庭園綠意盎然，豐厚的人文歷史與懷舊的建築空間，將藉由走讀眷村，以軍事文化為主軸，帶民眾領略眷村文化。

今年活動除體驗眷味傳統料理；以住代護進駐戶也將運用Open House串門子的方式，邀請大家走進眷舍中，了解進駐戶活化再利用的生活經驗；今年度並融合社會設計在眷村的概念，將從建築出發，實際加入眷舍修繕工作的行列，並有機會搭建自己的小小眷舍，成為一日黃埔眷舍修復師。

左營海軍眷村為全國保存最大的眷村，村民運用自己的雙手，將垂垂老矣的眷舍，以各自的理想生活打造成獨樹一幟的樣子。今年活動從眷舍的老屋測繪白蟻防治，到眷村走讀講堂、眷村小市集、打開大門Open Day，還有手作肉包、紅龜粿體驗，並由左營在地福田傳統糕餅手作坊，帶領民眾製作結合鐵窗花文化的「鳳片糕」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

岡山作為台灣空軍的搖籃，過去曾為空軍軍官宿舍與航空廠工員宿舍，保留了醒村及樂群村兩種不同氛圍的場域空間，8月27日至9月7日，醒村及樂群村將透過音樂、歷史、工地見學等角度，邀請表演團隊，結合岡山在地市集與實境遊戲，帶領大家進入北高雄未來藝文基地，還有機會踏進醒村施工區域，搶先見學正在修復的文化資產建築，見識建築風貌與人文典故。

文化局指出，「高雄眷村設計生活節」活動時間自8月13日至9月7日，除了眾多豐富活動以外，還有三區眷村集章馬拉松，來就送三軍專屬扇子；只要集滿6枚印章，就可以獲得活動紀念休閒摺疊椅，數量有限，兌完為止。（編輯：謝雅竹）1110811