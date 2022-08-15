沈慧虹發表競選竹市長教育政策 盼提升雙語能力

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（中）15日舉辦教育政策發表記者會表示，將持續盤點校園需求，並向中央爭取預算，讓硬體建設持續升級，同時提出「關埔中小學+1」，解決就近入學問題，及推動英語多領域學習。中央社記者郭宣彣攝 111年8月15日

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（中央社記者郭宣彣新竹市15日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天發表教育政策，將新設關埔中小學+1、提升師生英語能力，以「自由飛翔」專案補助各校發展特色課程，提供良好學習環境，培養競爭力。

沈慧虹今天舉辦教育政策發表記者會，她表示，過去7年多，她擔任新竹市副市長期間，竹市府推動新校園運動，改善市內29座學校操場及運動設施、興建7座風雨球場等，她將延續推出新校園運動2.0「新校舍、新教育」。

她指出，首先將持續盤點校園需求，並向中央爭取預算，讓硬體建設持續升級，同時也提出「關埔中小學+1」，預計在公道五路、慈雲路、與埔頂路圍起的用地新建1所中小學，解決就近入學問題。

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沈慧虹說，她將推動英語多領域學習，讓孩子在生活應用英語，提升教師英語教學能力，持續薦派教師增進英語教學能力，並推動線上智慧化英語自主學習，讓孩子都能便利、自在學習。

沈慧虹表示，未來還將透過「自由飛翔」專案補助，讓學校提案，鼓勵學校發展特色，包括科技、程式、面山向海，藝術、文化、食農等領域，迎向特色、國際、多元、智慧的各種可能，讓孩子可以選擇自己所愛、自由飛翔。（編輯：戴光育）1110815