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嘉義林管處合作上林社區 守護諸羅樹蛙有成

2022/8/16 17:59（8/16 18:16 更新）
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嘉義林管處與大林鎮上林社區以友善環境方式種植烏殼綠竹守護諸羅樹蛙有成，民國107年調查記錄為44隻，111年7月已調查記錄到120隻。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月16日
嘉義林管處與大林鎮上林社區以友善環境方式種植烏殼綠竹守護諸羅樹蛙有成，民國107年調查記錄為44隻，111年7月已調查記錄到120隻。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月16日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）嘉義林管處與大林鎮上林社區以友善環境方式種植烏殼綠竹守護諸羅樹蛙有成，調查記錄從4年前44隻增加到目前120隻，將舉辦「上林社區蛙蛙趣」活動，邀民眾一起認識諸羅樹蛙。

嘉義林管處今天發布新聞稿表示，民國107年實施諸羅樹蛙友善棲地計畫，在大林上林社區及溪口以友善環境不施農藥的方式種植烏殼綠竹，提供保育類生物諸羅樹蛙棲地，至今已4年獲得不錯的成效。

嘉義林管處副處長李定忠告訴中央社記者，107年5月在保育棲地調查記錄到44隻諸羅樹蛙，今年7月已調查記到120隻。8月20日舉辦「上林社區蛙蛙趣」活動，歡迎民眾一起來認識諸羅樹蛙，以及保護樹蛙的農民。

李定忠表示，民眾可透過購買上林社區生產的友善環境烏殼綠竹筍，支持諸羅樹蛙保育及鼓勵在地農民。

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嘉義林管處表示，諸羅樹蛙是以嘉義古地名「諸羅」命名，過往常見在雲嘉南地區低海拔無汙染、有積水、低光照、具有落葉腐植土、低度干擾的環境，因土地開發、農藥使用，諸羅樹蛙族群數量隨之降低，已被IUCN（國際自然資源保育聯盟）紅皮書列為瀕危物種。

嘉義林管處說，「上林社區蛙蛙趣」活動詳情請洽觸口自然教育中心05-2590211或臉書粉絲專頁。（編輯：郭諭儒）1110816

李定忠
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