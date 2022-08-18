嘉市府扮推手 社福中秋伴手禮1小時預購逾3000盒

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（中央社記者姜宜菁嘉義市18日電）嘉義市府今天舉辦中秋愛心伴手禮促銷活動記者會，多個社福團體展售秋節禮盒，短短1小時預購量逾3000盒。雲林第二監獄受刑人製作秋節禮盒今年凍漲，開賣3天訂單逾1000盒。

嘉義市政府今天在嘉市府中庭舉辦中秋愛心伴手禮促銷活動記者會，提前為中秋伴手禮盒促銷暖身。嘉義市腦性麻痺協會、再耕園咖啡庇護工場、嘉愛啟智發展中心、嘉義市啟智協會及晨光智能發展中心等團體，以走秀活動展示銷售中秋伴手禮盒。

福添福社會福利慈善事業基金會、九華山地藏庵及多名嘉義市議員現場訂購，在短短1小時預購數量突破3000盒。

會中，嘉義市長黃敏惠表示，每一份伴手禮盒都是由身心障礙朋友努力、用心製作，養生健康的產品絕對讓人覺得送禮實惠、收禮者感到充滿心意。

另外，雲林第二監獄作業科長何明哲今天告訴中央社記者，第二監獄所生產的秋節禮盒有多樣選擇，皆由烘培坊的受刑人製作，在中秋節前1個月開始趕工，最高可生產3200盒，創造新台幣90萬元到100萬元的業績。

雲林第二監獄指出，「大哥級」的秋節禮盒因節省人事管銷費用及店面等成本，售價相對便宜許多。

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雲林第二監獄表示，今年鴨蛋黃、麵粉等原物料調漲，較去年製作成本漲3成。售價曾考量通膨等因素，但擔憂禮盒漲價，讓人增添過節送禮的壓力，決議僅微幅調漲，採薄利多銷策略，1盒蛋黃酥新台幣295元、小月餅及蛋黃酥所組成的綜合禮盒售價295元，開賣3天訂單逾1000盒。

劍湖山渡假大飯店今年推出多種蛋黃酥優惠組合，售價從680到880元不等，飯店總統理曾慶欑指出，蛋黃酥都是自家師傅做的，且鴨蛋黃在1年前就向宜蘭鴨農下訂，所以可以控制數量及成本價格。預計出貨3000盒，目前訂購逾2000盒。（編輯：戴光育）1110818