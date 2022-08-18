推廣虛擬健保卡 健保署培力種子人員協助偏鄉申辦

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衛生福利部中央健康保險署推廣虛擬健保卡，讓醫師可遠端看到病人過往就醫紀錄，健保署東區業務組18日在花蓮縣秀林鄉富世活動中心協助民眾申辦。中央社記者張祈攝 111年8月18日

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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）健保署推廣虛擬健保卡，讓醫師可遠端看到病人過往就醫紀錄，因申請人數不多，健保署培訓在地種子人員，協助偏鄉部落民眾申辦，教導如何使用在遠距及視訊診療。

衛生福利部中央健康保險署今天在花蓮縣秀林鄉富世活動中心舉辦「虛擬健保卡在地培力訓練」，由在地醫院、衛生所等醫療單位分享使用虛擬健保卡經驗，教導申辦流程。

健保署東區業務組長李名玉今天接受媒體聯訪指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病），不少民眾學會運用健保快易通APP查詢就醫及用藥紀錄，健保署順勢推出虛擬健保卡。

李名玉表示，虛擬健保卡目前可運用在居家醫療、遠距醫療及視訊診療，民眾只要出示或傳送QR Code給醫護人員掃碼，同意授權後，遠端醫師就可透過雲端醫療資訊系統，即時查詢病患用藥、檢驗等病史。

李名玉說，虛擬健保卡可在合作院所取代實體健保卡，不再因忘了帶卡造成不便；不過領藥及付費是否能遠端進行，仍須視各醫療院所規定。

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李名玉指出，花東地區持有虛擬健保卡的人數僅2600餘名，要將數位醫療送入偏鄉，得先協助在地民眾跨越數位落差，花東地區將舉辦3場培力訓練，9月22日台東縣海端鄉、9月23日花蓮縣卓溪鄉各有1場。

李名玉說，目前花東共48家院所提供虛擬健保卡服務，健保署今年針對居家醫療、遠距醫療服務場域提供獎勵機制，鼓勵更多院所加入提供虛擬健保卡的行列。（編輯：張芷瑄）1110818